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'da freni boşalan şarampole devrildi

Manisa'da freni boşalan traktör şarampole devrildi

17.09.2019, 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019,10:28

'nın Kula ilçesinde, freni boşalan kömür yüklü , şarampole devrildi. 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Konurca Mahallesi İsmailbeyler mevkiinde meydana geldi. Kula yönünden Alaşehir istikametine giden Mustafa Süzer yönetimindeki 45 FT 012 plakalı kömür yüklü traktörün freni boşaldı.

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