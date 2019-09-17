Manisa'nın Kula ilçesinde, freni boşalan kömür yüklü traktör, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Konurca Mahallesi İsmailbeyler mevkiinde meydana geldi. Kula yönünden Alaşehir istikametine giden Mustafa Süzer yönetimindeki 45 FT 012 plakalı kömür yüklü traktörün freni boşaldı.
Manisa'da freni boşalan traktör şarampole devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.