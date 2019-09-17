Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 17 Eylül Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Elazığ ve Bingöl ile Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte 17 Eylül Salı hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu