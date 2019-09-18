  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aydın Söke'de maden tırı alev alev yandı

'de maden tırı alev alev yandı

Aydın Söke'de maden tırı alev alev yandı

18.09.2019, 09:57

'ın ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde, maden ocağına nakliye yapan tır alev alev yandı. Yanan tırda büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; madene taşımacılık yapan şoför M. Emin A. tırı yol kenarına park etti. Bir süre sonra tırın ön tarafından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında alevler yükselirken, ateş yol kenarında bulunan otlara da sıçradı. Vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi.


Mahalle sakinleri bir süre panik yaşarken, yangın olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan tırda büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın Söke'de maden tırı alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN