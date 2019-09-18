  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Eylül Çarşamba il il yurtta hava durumu...

'de bugün nasıl olacak? İşte il il yurtta hava durumu...

İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Eylül Çarşamba il il yurtta hava durumu...

18.09.2019, 09:19

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki 'de bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları nasıl? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? İşte il il yurtta ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu

KARS °C, 24°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla Batı Karadeniz'in batısı parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz 1,0 ila 2,0m, zamanla doğusu 2,5m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, öğle saatlerinde güneybatı, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla kuzeyi gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzeyi batı ve güneybatı, güneyi batı ve kuzeybatı, zamanla geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Kuzey Ege'nin kuzeyi gece saatlerinde 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatı, Antalya Körfezi sabah saatlerinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, sabah saatlerinde kuzeydoğu, öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Eylül Çarşamba il il yurtta hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN