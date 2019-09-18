İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Eylül Çarşamba il il yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları nasıl? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? İşte il il yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu
KARS °C, 24°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla Batı Karadeniz'in batısı parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz 1,0 ila 2,0m, zamanla doğusu 2,5m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, öğle saatlerinde güneybatı, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla kuzeyi gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzeyi batı ve güneybatı, güneyi batı ve kuzeybatı, zamanla geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Kuzey Ege'nin kuzeyi gece saatlerinde 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatı, Antalya Körfezi sabah saatlerinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, sabah saatlerinde kuzeydoğu, öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Eylül Çarşamba il il yurtta hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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