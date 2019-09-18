İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Eylül Çarşamba il il yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları nasıl? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? İşte il il yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 33°C Az bulutlu İSTANBUL °C, 29°C Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 32°C Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 30°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 32°C Az bulutlu İZMİR °C, 30°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 32°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Az bulutlu ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 36°C Az bulutlu ISPARTA °C, 29°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ÇANKIRI °C, 32°C Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu KONYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C Az bulutlu DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 33°C Az bulutlu SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu TOKAT °C, 30°C Az bulutlu TRABZON °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 24°C Az bulutlu KARS °C, 24°C Az bulutlu MALATYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 23°C Az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 33°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 32°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 32°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 35°C Az bulutlu ve açık DENİZLERDE HAVA Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla Batı Karadeniz'in batısı parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz 1,0 ila 2,0m, zamanla doğusu 2,5m, Görüş; İyi. MARMARA Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi. EGE Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, öğle saatlerinde güneybatı, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla kuzeyi gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzeyi batı ve güneybatı, güneyi batı ve kuzeybatı, zamanla geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Kuzey Ege'nin kuzeyi gece saatlerinde 2,0m, Görüş: İyi. AKDENİZ Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatı, Antalya Körfezi sabah saatlerinde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, sabah saatlerinde kuzeydoğu, öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi. VAN GÖLÜ Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.