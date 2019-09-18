İzmir'de sauna gibi otobüs! Vatandaşlar isyan etti

CHP'li İzmir Büyükşehir, belediye otobüslerindeki klimaları bu yıl tasarruf amaçlı periyodik bakımlarını yaptırmadı. Sıcağa mahkum edilen İzmirliler, otobüslerde terden sırılsıklam oldu.

Geçtiğimiz yıllarda izmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1500 otobüsün tamamı klimalı hale getirildi. Klimaların sıcak yaz aylarında tam randımanlı çalışması için de periyodik bakımları yapılıyordu. ESHOT Genel Müdürlüğü, bu sene 1500 araçlık otobüs filosunda sadece 50 otobüse periyodik bakım yapılabildi. Diğer 1450 otobüs tasarruf tedbirlerine takıldı.