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'de gibi otobüs! Vatandaşlar isyan etti

İzmir'de sauna gibi otobüs! Vatandaşlar isyan etti

18.09.2019, 09:06

'li Büyükşehir, otobüslerindeki klimaları bu yıl tasarruf amaçlı periyodik bakımlarını yaptırmadı. Sıcağa mahkum edilen İzmirliler, otobüslerde terden sırılsıklam oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1500 otobüsün tamamı klimalı hale getirildi. Klimaların sıcak yaz aylarında tam randımanlı çalışması için de periyodik bakımları yapılıyordu. Genel Müdürlüğü, bu sene 1500 araçlık otobüs filosunda sadece 50 otobüse periyodik bakım yapılabildi. Diğer 1450 otobüs tasarruf tedbirlerine takıldı.

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