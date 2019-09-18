TUS STS tıp doktorluğu 2.dönem sınav sonuçları açıklandı! TUS sonuçları sorgulama ekranı

TUS 2'nci dönem sınav sonuçları resmen açıklandı. Sonuçlar ile ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, "Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. TUS öğrencileri, sınav sonuçlarını haberimizdeki bağlantı aracılığı ile öğrenebilir. İşte TUS STS tıp doktorluğu 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1 Eylül'de uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM takvimine göre 26 Eylül'de açıklanması beklenen 2019-TUS 2. dönem sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında "Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da TUS ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.