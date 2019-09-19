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Çatı katında panter şoku

Çatı katında panter şoku

19.09.2019, 19:32 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019,23:09

’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.

'nın kuzeyinde Lille kentinin yakınlarında bulunan Armentieres kasabasında siyah bir panter paniğe neden oldu.

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