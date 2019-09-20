  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Erhan Çalışkan’ın acı günü

Erhan Çalışkan’ın acı günü

Erhan Çalışkan’ın acı günü
Giriş Tarihi: 20.9.2019

ve Üyesi Erhan Çalışkan'ın babası kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın babası Erol Çalışkan vefat etti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 aydır tedavi gören 82 yaşındaki Erol Çalışkan, dün sabaha karşı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden emekli olan Erol Çalışkan'ın cenaze namazı bugün Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak. Çalışkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedilecek. Yeni Asır Gazetesi olarak Erol Çalışkan'a Allah'tan rahmet, oğlu Erhan Çalışkan'a da başsağlığı dileriz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erhan Çalışkan’ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN