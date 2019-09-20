Erhan Çalışkan’ın acı günü

Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın babası Erol Çalışkan kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın babası Erol Çalışkan vefat etti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 aydır tedavi gören 82 yaşındaki Erol Çalışkan, dün sabaha karşı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden emekli olan Erol Çalışkan'ın cenaze namazı bugün Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak. Çalışkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedilecek. Yeni Asır Gazetesi olarak Erol Çalışkan'a Allah'tan rahmet, oğlu Erhan Çalışkan'a da başsağlığı dileriz.