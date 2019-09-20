‘İstilacı karides’ yerli türleri tehdit ediyor

Ani iklim değişiklikleri ve küresel ısınma, denizlerdeki bazı istilacı türlerin Ege ve Akdeniz'e göçmesine sebep oldu. Gökova'da toplanan denizbilimciler, Ege ve Akdeniz'de yeni bir istilacı karides ve mavi yengeç türüne rastlandığını açıkladı.

Ani iklim değişiklikleri ve küresel ısınma, denizlerdeki bazı istilacı türlerin Ege ve Akdeniz'e göçmesine sebep oldu. Gökova'da toplanan denizbilimciler, Ege ve Akdeniz'de yeni bir istilacı karides ve mavi yengeç türüne rastlandığını açıkladı.



'NEGATİF EKOLOJİK ETKİ'



Bilimadamları eğer tedbir alınmazsa bir çok istilacının denizlerdeki yerli türleri yok edeceğine dikkat çekti. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, "Son dönemde Türkiye'de özellikle bizim yerli türümüz olan karavida (penaeus kerotes) üzerinde negatif ekolojik etkisi bulunan jumbo karides (penaeus japonicus) türü tespit ettik" dedi. Prof. Dr. Tahir Özcan şöyle konuştu: "Bu istilacı tür negatif etkileri gösterince yerli türün üzerinde tehdit olmaya başladı. Yerli karides türü bunlarla savaşamayıp, yavaş yavaş geri çekilmiş. Eğer bu istilacı türleri kontrol altına alamazsak yerli balık popülasyonunu kaybedebiliriz" dedi.



TOPLANTI YAPILDI



TÜBİTAK'ın desteğiyle Muğla Gökova'da bir araya gelen çeşitli üniversitelerden çok sayıda denizbilimci "Sucul türlerde potansiyel belirleme ve risk analizi" toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sucul istilacı türlerin yayılma alanları ile yeni yabancı türlerin popülasyonunun engellenmesi ile ilgili tedbirler tartışıldı. Seminere eğitimci olarak katılan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, istilacı karides ve mavi yengeç türünün tehlikesini anlattı.

VURAL EFECİK