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ve 'de 251 düzensiz yakalandı

İzmir Çeşme ve Dikili'de 251 düzensiz göçmen yakalandı

20.09.2019, 08:25

'in Çeşme ve ilçelerinde yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 251 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 251 düzensiz , gönderildi.

'in Çeşme ve ilçelerinde yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 251 düzensiz yakalandı.

Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence açıklarında 4 ayrı içinde bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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