Kütahya'da görenleri şok eden görüntü! Hepsini traktörle çaya boşalttı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düğünden kalan artık yemeklerin bulunduğu çöp poşetlerini traktörle Adranos Çayı'na boşaltan kimliği belirsiz kişi hakkında çevre sakinleri jandarmaya şikayette bulundu.

İlçeye bağlı Güney köyündeki düğünden sonra kalan yemek artıkları çöp poşetlerine toplandı. Ardından bir traktörün arkasında yüklenen çöpler, kimliği henüz tespit edilemeyen bir traktör sürücüsü tarafından mesire alanından geçen Adranos Çayı'na getirildi.