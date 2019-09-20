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'da görenleri şok eden görüntü! Hepsini traktörle çaya boşalttı

Kütahya'da görenleri şok eden görüntü! Hepsini traktörle çaya boşalttı

20.09.2019, 11:27

'nın ilçesinde düğünden kalan artık yemeklerin bulunduğu poşetlerini traktörle 'na boşaltan kimliği belirsiz kişi hakkında çevre sakinleri jandarmaya şikayette bulundu.

İlçeye bağlı Güney köyündeki düğünden sonra kalan yemek artıkları poşetlerine toplandı. Ardından bir traktörün arkasında yüklenen çöpler, kimliği henüz tespit edilemeyen bir sürücüsü tarafından mesire alanından geçen 'na getirildi.

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