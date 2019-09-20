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yazdı, sıcak yuvasına kavuştu

Yeni Asır yazdı, Kerem bebek sıcak yuvasına kavuştu
Giriş Tarihi: 20.9.2019

9 aylık bebekleri Kerem’in tedavisi için geldikleri ’de parkta yatmak zorunda kalan Bursalı Feridun- çifti, sayesinde başlarını sokacak bir yuvaya kavuştu.

Bursa'dan geldikleri İzmir'de kalacak yer bulamadıkları için iki ay boyunca parkta yaşayan, 9 aylık bebekleri Kerem'in tedavi amaçlı giydiği medikal ayakkabısı çalınan Feridun ve Gülçin İvdil çiftinin yardım çağırısı, karşılıksız kalmadı. Aile bir daireye yerleştirilirken, Kerem bebeğin medikal ayakkabısının da siparişi verildi. Yeni Asır'da yayınlanan haberin ardından yetkililer ailenin tüm ihtiyaçlarını gidermek, Kerem'in tedavisini karşılamak ve sıcak bir yuva ortamı oluşturmak için devreye girdi. Aile, İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Buca ilçesinin Çaldıran Mahallesi'nde bulunan bir daireye yerleştirildi.

'2 AYDIR ÇOCUĞUMU YIKAYAMAMIŞTIM'

Öte yandan Kerem'in ayak ölçülerinin alındığı ve birkaç gün içinde yeni medikal ayakkabılarının teslim edileceği belirtildi. Gülçin İvdil, aylar sonra oğlu Kerem'in duş alabileceğini söyleyerek, "Tam 2 aydır oğlumu yıkayamamıştım. Şimdi sımsıcak bir yuvamız var. Ailemle birlikte burada mutluyum. Birkaç gün içinde oğlumun ayakkabısı gelecek ve oğlum kurtulacak. Aynı zamanda yeni eşyalarımız da gelecek. Allah bize yardım eden herkesten razı olsun" dedi.

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