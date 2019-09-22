İlk kelimesi ‘Baba’ oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin işitme bozukluğu yaşayan 2 buçuk yaşındaki oğlu Yusuf, biyonik kulak ile duymaya başladı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin işitme bozukluğu yaşayan 2 buçuk yaşındaki oğlu Yusuf, biyonik kulak ile duymaya başladı.



TEPKİ VERMİYORDU



Daha önce seslere tepki vermeyen Yusuf'un ilk sözü ise 'baba' oldu. Kerem ve Kamile Kaçmaz'ın 9'uncu çocukları olan Yusuf, 2 buçuk yıl önce dünyaya geldi. Yusuf'un seslere tepki vermemesi üzerine baba Kerem Kaçmaz, Yusuf'u uzman doktora götürerek sağlık kontrolünden geçirdi ve burada da işitme bozukluğu tanısı konuldu. İki kulağı da duymayan Yusuf, Van'dan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Çiftçilik yaparak ailesini geçindiren Kerem Kaçmaz'ın imkanları Yusuf'u tedavi ettirmeye yetmeyince de Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı imkanla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan Yusuf, sağlığına kavuştu ve takılan 'biyonik kulak' sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı.