Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezon sürprizi: Esra Dermancıoğlu

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, 2’nci sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz isimleri eklemeye devam ediyor. Atv'nin sevilerek seyredilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 2. sezonuna Esra Dermancıoğlu katılıyor.

Atv'deki ikinci yılında da seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek.

'SIRLARIN EFENDİSİ' BEHİCE, ORTALIĞI FENA KARIŞTIRACAK

Hikayeye Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.

Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından Adana'ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli'nin konağına yerleşecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak!

Esra Dermancıoğlu, her perşembe atv'de milyonları ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına çıkacak.