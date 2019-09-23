Dostluk rüzgarları esti

Çeşme’de, 25 yıl aradan sonra ‘Ege’nin İki Yakası’ temasıyla düzenlenen festivalde sahne alan Yunan şarkıcı Eleftheria Arvanitaki, müzik ziyafeti sundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde konser veren Yunan folk müziği şarkıcısı Eleftheria Arvanitaki, iki ülke arasında dostluk rüzgarları estirdi. 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla düzenlenen Çeşme Festivali'nin 4. gününde sahne alan Eleftheria Arvanitaki, müzik ziyafeti sundu. İlginin büyük olduğu konserde Yunan sanatçı, 3,5 saat sahnede kalarak birbirinden güzel parçalarını seslendirdi.

SANATIN ÖNEMİNE VURGU

Konseri Yunanistan'ın Kos Adası'ndan gelen Yunan konuklar da izledi. Konserde Arvanitaki, bazı parçalarını Türkçe olarak söyledi. Yunan sanatçı, şarkı aralarında iki yakanın halklarının kardeşliği için sanatın önemine vurgu yaptı. Ege'nin iki yakasını bir araya getiren konserin sonunda Arvanitaki, uzun süre ayakta alkışlandı.