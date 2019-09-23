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’de trafik akışına kolektör ayarı

İzmir’de trafik akışına kolektör ayarı
Giriş Tarihi: 23.9.2019

'ne evsel taşıyan kolektör hattının 'ndan geçen kısmında temizlik çalışması yapılacak.

İZMİR Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne evsel atık suları taşıyan kolektör hattının Mürselpaşa Bulvarı'ndan geçen kısmında temizlik çalışması yapılacak. Bu nedenle Yeşildere Caddesi'nin Basmane yönüne çıkan bölümü bugün trafiğe kapatılacak. Çalışma 20 gün sürecek.
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