İzmir Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne evsel atık suları taşıyan kolektör hattının Mürselpaşa Bulvarı'ndan geçen kısmında temizlik çalışması yapılacak.
İZMİR Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne evsel atık suları taşıyan kolektör hattının Mürselpaşa Bulvarı'ndan geçen kısmında temizlik çalışması yapılacak. Bu nedenle Yeşildere Caddesi'nin Basmane yönüne çıkan bölümü bugün trafiğe kapatılacak. Çalışma 20 gün sürecek.
İzmir’de trafik akışına kolektör ayarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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