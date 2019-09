Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu! Yarışma ne zaman başlayacak?

Ekranların en çok seyredilen ve en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için hazırlanıyor. Kim Milyoner Olmak İster son bölümünde 1 milyonluk soruya kadar gelinmiş ve heyecanlı anlar yaşanmıştı. Kim Milyoner Olmak İster yeni döneme Kenan İmirzalıoğlu ile merhaba diyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Atv ekranlarında seyircisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sezon finaline 1 milyonluk soru ile giren Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda yeni bir sunucu ile merhaba diyecek. Sevilen yarışmanın yeni sunucusu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu 1 milyon liralık soru açılacak.

İMİRZALIOĞLU'NDAN MİLYONER AÇIKLAMASI

İstanbul'da bir AVM'de alışveriş yaprken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dair çıkan haberler için şöyle konuştu. "Basında çıkan haberler doğru, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yayın tarihi henüz netleşmedi. Yarışmanın tarih netleştiğinde haberimizde bulabilirsiniz.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala beldesine bağlı Üçen Köyü'nde çiftçi bir babanın oğlu olarak doğan Kenan İmirzalıoğlu; ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında okudu. Lisede derslerini aksattığı için üniversite sınavlarını kazanamayınca babası ceza olarak onu köye çağırarak yanında çiftçilik yaptırdı. Kenan, sonraki sene dershaneye giderek Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandı.



Üniversitede okurken arkadaşlarının teşvikiyle ve okul masraflarını çıkartmak amacıyla bir mankenlik ajansına kaydoldu ve bundan 1.5 sene sonra Best Model of Turkey yarışmasına katılarak Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçildi. Bununla da yetinmedi, Best Model of The World birincisi oldu.



Yarışmadan sonra İmirzalıoğlu'na dizi teklifleri başlar. Yönetmen Osman Sınav, ona Deli Yürek dizisinin başrol oyunculuğunu teklif eder. Osman Sınav'ı sevdiği için teklifi kabul eder. Dizi çok beğenilir. Diziden sonra Deli Yürek Bumerang Cehennemi adlı filmin başrolünde oynar. İmirzalıoğlu, Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika'ya gider. Amerika'dan dönünce bir çok film ve dizi için teklif alır. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul eder. Daha sonra aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura adlı sinema filminde rol alır.



OYNADIĞI DİZİLER

Deli Yürek (Yusuf Miroğlu) (1999)

Alacakaranlık (Ferit Çağlayan) (2003)

Acı Hayat (Mehmet Kosovalı) (2005-2007)

Acı Hayat Gülüm (Mehmet Kosovalı) (2009-)



OYNADIĞI FİLMLER

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (Yusuf Miroğlu) (2001)

Yazı Tura (Hayalet Cevher) (2004)

Gılgamış (Enkidu) (2006)

Son Osmanlı Yandım Ali (Yandım Ali) (2006)

Kabadayı (Devran) (2007)