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'da 37 düzensiz yakalandı

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

24.09.2019, 15:47

'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 37 düzensiz yakalandı. 'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından teslim edilecek.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Bottaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

AA

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