  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Türkiye’nin Oscar adayı ‘Bağlılık Aslı’ filmi tam not aldı

’nin Oscar adayı ‘’ filmi tam not aldı

Türkiye’nin Oscar adayı ‘Bağlılık Aslı’ filmi tam not aldı

24.09.2019, 13:18 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019,13:20

Yönetmenliğini 'nun yaptığı, 'nin olan Bağlılık Üçlemesinin ilk filmi Aslı Cuma günü izleyici ile buluşmuştu. İzleyicisinden tam not alan '' ile ilgili sinema yazarlarından övgü dolu sözler geldi...

FİLMİN FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’nin Oscar adayı ‘Bağlılık Aslı’ filmi tam not aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN