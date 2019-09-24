Türkiye’nin Oscar adayı ‘Bağlılık Aslı’ filmi tam not aldı

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı, Türkiye'nin 2020 Oscar Adayı olan Bağlılık Üçlemesinin ilk filmi Aslı 20 Eylül Cuma günü izleyici ile buluşmuştu. İzleyicisinden tam not alan 'Bağlılık Aslı' ile ilgili sinema yazarlarından övgü dolu sözler geldi...

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