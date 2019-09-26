A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül Perşembe! Hangi ürünler indirimli?

A101'de bu Perşembe (26 Eylül) birçok üründe indirim var. Televizyon, telefon, çamaşır makinesi gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulurken pek çok gıda ürününde de indirim bulunuyor. Peki A101'de bu Perşembe hangi ürünler indirime girdi? İşte 26 Eylül Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 26 Eylül Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...