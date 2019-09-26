Deprem çantasında neler bulunmalı? sorusu yaşanan şiddetli depremler sonrası vatandaşların en çok merak ettiği, araştırdığı konuların başında geliyor. Peki deprem çantasında neler bulunmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte merak edilenler...
Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir? Deprem çantası nasıl hazırlanır? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle yaşanan şiddetli deprem anlarında en çok merak edilenlerin başında geliyor. İşte deprem çantası ile ilgili merak edilenler...
AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?
GIDA
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
GİYECEKLER
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
HİJYEN MALZEMELER
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
DİĞER MALZEMELER
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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