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çantasında neler bulunmalı? nasıl hazırlanır?

Deprem çantasında neler bulunmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

26.09.2019, 16:49

çantasında neler bulunmalı? sorusu yaşanan şiddetli depremler sonrası vatandaşların en çok merak ettiği, araştırdığı konuların başında geliyor. Peki deprem çantasında neler bulunmalı? nasıl hazırlanır? İşte merak edilenler...

Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir? Deprem çantası nasıl hazırlanır? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle yaşanan şiddetli deprem anlarında en çok merak edilenlerin başında geliyor. İşte deprem çantası ile ilgili merak edilenler...

AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

GIDA

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

GİYECEKLER

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

HİJYEN MALZEMELER

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

DİĞER MALZEMELER

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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