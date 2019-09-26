Deprem çantasında neler bulunmalı? sorusu yaşanan şiddetli depremler sonrası vatandaşların en çok merak ettiği, araştırdığı konuların başında geliyor. Peki deprem çantasında neler bulunmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte merak edilenler...

Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir? Deprem çantası nasıl hazırlanır? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle yaşanan şiddetli deprem anlarında en çok merak edilenlerin başında geliyor. İşte deprem çantası ile ilgili merak edilenler... AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI? GIDA Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.). ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri Zorunlu Deprem Poliçesi Diplomalar Pasaport, banka cüzdanı vb. Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.) GİYECEKLER İç çamaşırı Çorap Yağmurluk İklime uygun giysiler Su Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı. HİJYEN MALZEMELER Sabun ve Dezenfektanlar Diş fırçası ve macunu Islak mendil Tuvalet kâğıdı Hijyenik ped DİĞER MALZEMELER İlk yardım çantası Uyku tulumu veya battaniye Çakı, düdük, küçük makas Kâğıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli) DEPREM ANINDA NELER YAPILMALI? HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ