Deprem ve doğal afetlerden korunmak için edilmesi gereken dualar nelerdir?

Yaşanan şiddetli depremler ve doğal afetler sonrası birçok vatandaş 'Deprem anında okunması gereken dualar nelerdir? Doğal afetlerden koruyacak dualar neledir?' sorularını araştırıyor. Özellikle yakın zamanda yaşanan deprem sonrası birçok vatandaş kendisini sokaklara atarken artçı sarsıntılar da olmaya devam etti. Peki depremden, doğal afetlerden koruyacak dualar nelerdir? İşte detaylar...