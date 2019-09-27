Deprem ve doğal afetlerden korunmak için edilmesi gereken dualar nelerdir?

Yaşanan şiddetli depremler ve doğal afetler sonrası birçok vatandaş 'Deprem anında okunması gereken dualar nelerdir? Doğal afetlerden koruyacak dualar neledir?' sorularını araştırıyor. Özellikle yakın zamanda yaşanan deprem sonrası birçok vatandaş kendisini sokaklara atarken artçı sarsıntılar da olmaya devam etti. Peki depremden, doğal afetlerden koruyacak dualar nelerdir? İşte detaylar...
İşte deprem ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!
Sevgili Peygamberimizin deprem dahil her felaketten önce ettiği dua şudur:
'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru' diye dua edebiliriz.
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın
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