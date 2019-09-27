İzmir'de cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İzmir Cuma namazı saati!

İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İslam alemi için önem taşıyan Cuma gününde camiler ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerle dolup taşacak. Peki izmir'de cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 27 Eylül İzmir Cuma namazı saati...

İslam dünyası için kutsal sayılan bir Cuma gününe daha kavuştuk. Bugün milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirmek için camilere gidecek. Bugün ayrıca Cuma namazı saatleri de araştırılıyor. Peki İzmir'de Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 27 Eylül İzmir Cuma namazı saati...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'de cuma namazı bugün saat 13.08'de kılınacak.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır" (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.