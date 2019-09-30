  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > 2019 DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı! DGS tercihleri tarihleri nelerdir?

2019 ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı! DGS tercihleri tarihleri nelerdir?

2019 DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı! DGS tercihleri tarihleri nelerdir?

30.09.2019, 15:41

ek tercih tarihleri belli oldu. Binlerce aday heyecanla 2019 DGS ek tercih tarihlerini bekliyordu. DGS ek tercih kılavuzunu yayınladı. Peki DGS ek tercih tarihleri nelerdir? DGS ek tercihler nasıl yapılır? İşte merak edilenler....

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar DGS tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte 2019 DGS ek tercihleri ile ilgili merak edilenler...

2019 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS TER CİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2019 DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı! DGS tercihleri tarihleri nelerdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN