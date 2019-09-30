2019 DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı! DGS tercihleri tarihleri nelerdir?

DGS ek tercih tarihleri belli oldu. Binlerce aday heyecanla 2019 DGS ek tercih tarihlerini bekliyordu. ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunu yayınladı. Peki DGS ek tercih tarihleri nelerdir? DGS ek tercihler nasıl yapılır? İşte merak edilenler....

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar DGS tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte 2019 DGS ek tercihleri ile ilgili merak edilenler...

2019 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS TER CİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ