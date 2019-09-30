Çanakkale sahilinde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrenim gören 20 yaşındaki bir erkek öğrenciye ait olduğu tespit edilen ceset, Mersin'den gelen ailesine teslim edildi

Çanakkale'de sahilde bulunan cesedin, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Şahin'e ait olduğu belirlendi.

Merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde dün vatandaşlar ve balıkçılar tarafından sudan çıkarılan cesede, Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı.

Otopside cesedin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümüne birkaç gün önce kayıt yaptıran Yusuf Şahin'e ait olduğu anlaşıldı.

Ceset, gencin Mersin'den gelen ailesine teslim edildi.

Gencin kesin ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından kaldığı yurt ile cep telefonu inceleniyor.

AA