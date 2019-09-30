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'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı

Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı

30.09.2019, 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019,11:22

'de, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü , ağır yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, dün gece, Çanakkale- İzmir yolu Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale yönğne giden Abdurrahman Aydın yönetimindeki 16 LKD 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hurdaya dönen araçta sıkışan Aydın'ı yaralı çıkarıp, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı

Sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Abdurrahman Aydın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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