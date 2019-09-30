Ege Üniversitesi Hastanesi yerinde yenilenecek

EGE Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite hastanesinin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanesinin açılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe ayrıldığını bildirdi.

EGE Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite hastanesinin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanesinin açılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe ayrıldığını bildirdi. Budak, her yıl Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce hastaya şifa dağıtan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi binasının, çağın gereklerine uygun yerinde yeniden inşa edileceğini belirtti. Budak, 250 bin metrekareye yapılacak hastane binasının inşaatına 2020'de başlanmasının planlandığını ifade etti.