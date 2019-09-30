Kütahya'da görenleri şaşırtan olay! Gelin almaya TIR çekicisiyle gitti!

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, TIR şoförü olan Emre Gündoğdu, evleneceği Elif Karaağaç'ı düğün öncesinde evinden almaya kullandığı aracın çekicisiyle geldi.

Domaniç ilçesinde TIR şoförü Emre Gündoğdu, bir süredir birlikte olduğu Elif Karaağaç ile dün yapılan düğünle dünya evine girdi. Baba mesleği olan TIR şoförlüğünü kendisinin de 12 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Gündoğdu, düğün için de kendi kullandığı TIR'ı seçti.