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'da görenleri şaşırtan olay! Gelin almaya çekicisiyle gitti!

Kütahya'da görenleri şaşırtan olay! Gelin almaya TIR çekicisiyle gitti!

30.09.2019, 15:48

'nın ilçesinde, şoförü olan , evleneceği 'ı düğün öncesinde evinden almaya kullandığı aracın çekicisiyle geldi.

ilçesinde şoförü , bir süredir birlikte olduğu ile dün yapılan düğünle dünya evine girdi. Baba mesleği olan TIR şoförlüğünü kendisinin de 12 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Gündoğdu, düğün için de kendi kullandığı TIR'ı seçti.

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