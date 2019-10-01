  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Miray Daner ile ayrılan Kubilay Aka gönlünü Bade İşçil'e kaptırdı!

ile ayrılan gönlünü Bade İşçil'e kaptırdı!

Miray Daner ile ayrılan Kubilay Aka gönlünü Bade İşçil'e kaptırdı!

01.10.2019, 11:49

Oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisine son vermişti. Ayrılıklarının ardında aldatma iddiaları dolanırken ikili bu konuda sessizliğini korudu. Ancak 24 yaşındaki Kubilay Aka gönlünü 36 yaşındaki Bade İşçil'e kaptırdı. Ünlü oyuncular Kubilay Aka ve Bade İşçil samimi bir şekilde görüntülendi.

2 ay önce oyuncu sevgilisi ile ayrılık kararı alan 'nın yalnızlığı uzun sürmedi. 24 yaşındaki oyuncu cumartesi günü 17.00'de Beşiktaş'taki bir restaurantın terasında meslektaşı Bade İşçil (36) ile görüntülendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Miray Daner ile ayrılan Kubilay Aka gönlünü Bade İşçil'e kaptırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN