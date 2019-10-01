Miray Daner ile ayrılan Kubilay Aka gönlünü Bade İşçil'e kaptırdı!

Oyuncu Kubilay Aka, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Miray Daner ile geçtiğimiz aylarda ilişkisine son vermişti. Ayrılıklarının ardında aldatma iddiaları dolanırken ikili bu konuda sessizliğini korudu. Ancak 24 yaşındaki Kubilay Aka gönlünü 36 yaşındaki Bade İşçil'e kaptırdı. Ünlü oyuncular Kubilay Aka ve Bade İşçil samimi bir şekilde görüntülendi.

2 ay önce oyuncu sevgilisi Miray Daner ile ayrılık kararı alan Kubilay Aka'nın yalnızlığı uzun sürmedi. 24 yaşındaki oyuncu cumartesi günü 17.00'de Beşiktaş'taki bir restaurantın terasında meslektaşı Bade İşçil (36) ile görüntülendi.