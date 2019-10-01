Son ustadan beledi dokuması

İzmir'in Tire ilçesinde, Beledi dokumasının yaşayan son ustası Saim Bayrı (86) ve ailesi, 500 yıllık geleneksel sanatı Tireli kadınlara öğretiyor. Bayrı'ya, bu sanatı daha önce öğrettiği kızı Gülnur Yaykal (45) ve torunu Nurefşan Yaykal (27) da yardım ediyor.

İzmir'in Tire ilçesinde, Beledi dokumasının yaşayan son ustası Saim Bayrı (86) ve ailesi, 500 yıllık geleneksel sanatı Tireli kadınlara öğretiyor. Bayrı'ya, bu sanatı daha önce öğrettiği kızı Gülnur Yaykal (45) ve torunu Nurefşan Yaykal (27) da yardım ediyor. Osmanlı yeniçerilerinin kıyafetlerinde, sarayların şatafatlı perdelerinde, sedir örtülerinde kullanılan Beledi dokuması, gelinlik çağındaki kızların çeyizindeki olmazsa olmazlar arasında yer alıyordu.



69 YILDIR TEZGAHIN BAŞINDA



Bayrı, 69 yıldır tezgah başında dokuma yaptığını, eskiden günde 9 metre kumaş dokurken şimdi 1-2 metre dokuduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eskiden daha çok erkekler dokuma tezgahının başına geçiyordu. Ben kızıma öğrettim ve bu sanat artık kadınların eline geçmiş oldu. Sanatı ayakta tutmak, yaşatmak için bugünlere kadar getirdim. Tezgahlar da artık üretilmiyor. Son tezgah ustası da Denizli'de yaşıyor. Benim için çok kıymetli."