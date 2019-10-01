  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Son ustadan beledi dokuması

Son ustadan beledi dokuması

Son ustadan beledi dokuması
Giriş Tarihi: 1.10.2019

'in Tire ilçesinde, Beledi dokumasının yaşayan son ustası (86) ve ailesi, 500 yıllık geleneksel sanatı Tireli kadınlara öğretiyor. Bayrı'ya, bu sanatı daha önce öğrettiği kızı (45) ve torunu (27) da yardım ediyor.

İzmir'in Tire ilçesinde, Beledi dokumasının yaşayan son ustası Saim Bayrı (86) ve ailesi, 500 yıllık geleneksel sanatı Tireli kadınlara öğretiyor. Bayrı'ya, bu sanatı daha önce öğrettiği kızı Gülnur Yaykal (45) ve torunu Nurefşan Yaykal (27) da yardım ediyor. Osmanlı yeniçerilerinin kıyafetlerinde, sarayların şatafatlı perdelerinde, sedir örtülerinde kullanılan Beledi dokuması, gelinlik çağındaki kızların çeyizindeki olmazsa olmazlar arasında yer alıyordu.

69 YILDIR TEZGAHIN BAŞINDA

Bayrı, 69 yıldır tezgah başında dokuma yaptığını, eskiden günde 9 metre kumaş dokurken şimdi 1-2 metre dokuduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eskiden daha çok erkekler dokuma tezgahının başına geçiyordu. Ben kızıma öğrettim ve bu sanat artık kadınların eline geçmiş oldu. Sanatı ayakta tutmak, yaşatmak için bugünlere kadar getirdim. Tezgahlar da artık üretilmiyor. Son tezgah ustası da Denizli'de yaşıyor. Benim için çok kıymetli."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son ustadan beledi dokuması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN