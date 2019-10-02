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'de 42 yakalandı

Çeşme'de 42 kaçak göçmen yakalandı

02.10.2019, 11:01

'in ilçesinde, lastik botla 'ın 'na geçmeye çalışan 21'i çocuk 42 yakalandı. , kimlik tespitlerinin ardından 'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerine, geçen pazartesi günü saat 07.05'te, Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bildirildi. Hemen bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 8'i erkek,13'ü kadın, 21'i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı.
Sakız Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. 42 Suriyeli, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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