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Bekilli’de ‘kuduz’ alarmı

Denizli Bekilli’de ‘kuduz’ alarmı

02.10.2019, 17:05

'nin Bekilli ilçesinde bir büyükbaş hayvanda kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe ve ekipleri, bölgede karantina uygulaması başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Bekilli ilçesi Gömce Mahallesi'nde meydana geldi. Şener Ağaç isimli vatandaş besihanesindeki büyükbaş hayvanın saldırgan hareketler sergilemesi üzerine veteriner hekim Sadık Kılıçaslan'ı arayarak yardım istedi. Besihaneye gelen Kılıçaslan, yaptığı ilk incelemede hayvanın kuduz virüsü taşıdığını belirledi. Ardından durum, Bekilli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, gerekli tedbirleri alarak besihane ve evin bulunduğu bölgeyi karantina altına aldı. Çevredeki insanların da sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İHA

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