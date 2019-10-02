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'de korkutan

İzmir'de korkutan yangın

02.10.2019, 08:52

'in ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan hasara neden oldu. Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Akıncılar Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki, Ahmet Hallıoğlu'na ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Hallıoğlu ailesi evi tahliye etti.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

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