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'de ve ! Kuvvetli lodos bekleniyor!

İzmir'de sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli lodos bekleniyor!

02.10.2019, 16:09

'de cuma günü akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü ile kuvvetli lodos beklendiği bildirildi. 'da havalar nasıl olacak? yağış ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...

2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, cuma günü saat 20.00 sıralarında gök gürültülü ve fırtına beklendiği belirtildi.

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