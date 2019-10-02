İzmir'de sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli lodos bekleniyor!

İzmir'de cuma günü akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli lodos beklendiği bildirildi. İzmir'da havalar nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, cuma günü saat 20.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.