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'da 'Dur' ihtarına uymayıp yaptı! Bakın otomobilden neler çıktı?

Muğla Bodrum'da 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı! Bakın otomobilden neler çıktı?

02.10.2019, 09:03

ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, bir süre devam eden sonrası yapınca yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

'nın ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli, kovalama sırasında yapınca yakalandı.

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