Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, bir süre devam eden kovalamaca sonrası kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli, kovalama sırasında kaza yapınca yakalandı.
Muğla Bodrum'da 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı! Bakın otomobilden neler çıktı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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