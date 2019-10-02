Muğla Bodrum'da 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı! Bakın otomobilden neler çıktı?

Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, bir süre devam eden kovalamaca sonrası kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.