Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izle – ATV

ATV Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölümü başladı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı izle! Dizide bu hafta ortaya çıkan DNA raporu da ortalığı karıştıracak. İşte, Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izleme ekranı!

ATV Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölümü başladı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm canlı izle! Dizide bu hafta ortaya çıkan DNA raporu da ortalığı karıştıracak. İşte, Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izleme ekranı!

SEN ANLAT KARADENİZ 58. YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 58. bölümünü saat 20:00'den itibaren ATV'den izleyebilirsiniz. Diziyi izlemek için aşağıda yer alan canlı yayına tıklayabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ'DE BU HAFTA!

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.