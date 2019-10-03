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'de 5 büyüklüğünde ! 'da hissedildi! ...

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem! Muğla'da hissedildi! Son depremler...

03.10.2019, 08:55 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019,09:16

'de 5 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de 'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. , "An itibarıyla bölgemizde bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem! Muğla ve Antalya'da hissedildi! Son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

AA

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