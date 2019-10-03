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Başkan Erdoğan'dan 'nun ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu'nun ailesine taziye telefonu

03.10.2019, 14:07 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019,14:09

Başkan , vefat eden oyuncu 'nun eşi 'ı arayarak başsağlığı diledi. yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

AA

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