ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 38.yeni bölüm canlı izle! Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölümü başladı! Bir Zamanlar Çukurova’da bu hafta Züleyha, Yılmaz ve Demir arasındaki gerginlik en üst noktaya çıkacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölümünü canlı izleme ekranı!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 38.yeni bölüm canlı izle! Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölümü başladı! Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha, Yılmaz ve Demir arasındaki gerginlik en üst noktaya çıkacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölümünü canlı izleme ekranı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜM CANLI İZLE – ATV

Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarından izlenebilecek. Aşağıda bulunan canlı yayın butonuna tıklayarak diziyi kesintisiz izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor!

Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

Ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor!

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz'ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor!

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor!