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ile taksi çarpıştı! 2 çocuk yaralandı

Elektrikli bisiklet ile taksi çarpıştı! 2 çocuk yaralandı

03.10.2019, 16:01

’nın Turgutlu ilçesinde, taksiyle çarpışan elektrikli bisikleti kullanan S.T. (12) ve arkasında oturan komşularının kızı H. Ö. (6) yaralandı. sonrası polis soruşturma başlattı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Erbiçer (49) yönetimindeki 45 T 9457 plakalı taksi ile S.T.'un kullandığı elektrikli bisiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisikletten yola düşen S.T. ile arkasında oturan, komşularının kızı H.Ö. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı çocuklar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.T. ile H.Ö.'nün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Taksi sürücüsü Recep Erbiçer'in ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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