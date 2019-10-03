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'de bugün nasıl? 'den kritik uyarı! İşte yurtta

İzmir'de bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji'den kritik uyarı! İşte 3 Ekim Perşembe yurtta hava durumu

03.10.2019, 09:56

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, 'in iç kesimleri, 'nun kuzeyi ile gece saatlerinde çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki 'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu? İşte ...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, 'in iç kesimleri, 'nun kuzeyi ile gece saatlerinde çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki 'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu? İşte ...

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