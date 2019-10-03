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'da hattı patladı

Muğla'da doğalgaz hattı patladı

03.10.2019, 15:46

’nın üzerinde yol ve yağmur suyu drenaj çalışması sırasında hattında patlama meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yol ve yağmur suyu drenaj çalışması sırasında doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Ekipler sorunu çözmek için çalışma başlattı.

Olay Menteşe'de sabah saatlerinde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde trafiğe kapalı yolda, yol ve yağmur suyu drenaj çalışması sırasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile bölgedeki evlerde büyük panik yaşandı. Ardından işçilerin ihbarı ile bölgeye polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. Yoğun doğalgaz kokusunun yayıldığı alanda firma yetkilileri tarafından gerekli önlemler alındı. Olay sırasında şans eseri yaralanan olmadı.

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