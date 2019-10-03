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'da kızının okula gidebilmesi için veresiye parayla yol yaptırdı

Muğla'da kızının okula gidebilmesi için veresiye parayla yol yaptırdı

03.10.2019, 11:52

'da çiftçi (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtti. Artık, rahatlıkla okula gidebilen Gamze sevinç yaşarken, maddi durumu iyi olmayan Ramazan Korkut ise veresiye olarak 20 bin liraya yaptırdığı yolun parasını nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladığını söyledi.

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