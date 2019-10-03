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ve Aslanbey konağında

Reyyan ve Miran Aslanbey konağında

03.10.2019, 11:49

Atv'nin sevilen dizisi 'nin merakla beklenen 15. yayınlandı. Peki 15.bölümde Hercai seyircisini neler bekliyor? Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen , kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve ’ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan’a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran’ın değişmeye başlaması Reyyan’ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan’ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran’a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar’ın bu hamlesiyle Azize’nin kurduğu planlar tehlikeye girer.

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki 15.bölümde Hercai seyircisini neler bekliyor?

Hercai 15. yeni bölüm fragmanı izle

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır?

Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir.

Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.

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