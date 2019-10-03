Türk Hava Yolları'ndan Hamidiye Su iddiaları hakkında açıklama!

Türk Hava Yolları CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten hemen sonra Hamidiye Su'ya ambargo uyguladığı iddialarına cevap verdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada “Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor” denildi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından THY'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Hamidiye Su A.ş.'ye ambargo uyguladığı iddia edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından bu iddia hakkında paylaşımda bulunmuş, birkaç kamu kuruluşuyla birlikte THY'nin de ambargo uygulayanlar içerisinde olduğunu söylemişti.

İsmail Saymaz'ın bu tweetinde yer alan diğer kuruluşlar ile birlikte TYH'de iddia ile ilgili açıklama yaptı. Saymaz, paylaşımını silip özür dilemek yerine kurumların açıklamalarını paylaştı.



CHP YİNE ALGI OPERASYONU PEŞİNDE

Öte yandan algı operasyonu ile infial yaratmaya çalışan bir diğer isim İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söylemişti. Balyalı, "Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye'den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok" ifadelerini kullanmıştı.

THY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan THY'nin Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor" açıklamasında bulundu.

Üstün, "Hamidiye Su'yu bırakıp Sırma'ya geçen kuruluş THY değil. THY'nin yer hizmetleri veren şirketi TGS'nin ofislerinde Sırma'ya geçildi. Eskiden buraya Hamidiye'den damacana su alınırmış. Şimdi Sırma alacaklar. Bunun dışında bir değişiklik yok" "Detay vermek gerekirse, THY uçaklarında ekonomi sınıfında ikram tepsilerinde yıllardır Hamidiye Su'yun bardak suları verilirdi. Bundan böyle de aynı Hamidiye Su verilmeye devam edecek. 1,5 litrelik pet şişeler ise eskiden beri Sırma'dan alınırdı. Onlar da Sırma'dan alınmaya devam edecek. Hiçbir değişiklik yok. Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor. Hamidiye'yi bırakmış değiliz" ifadelerini kullandı.