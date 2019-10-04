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'da şüpheli ölüm

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

04.10.2019, 17:30

'ın Dinar ilçesindeki boş arazide 'ün(52) cansız bedeni bulundu. Cesedinin yanında çok sayıda boş içki şişesi bulunan Türk'ün ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

İncirli Mahallesi Düden Mevkii'ndeki boş arazide, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Necip Türk'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Bayburt nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Türk'ün cesedinin yanında çok sayıda boş içki şişesi bulundu.



5 gün önce öldüğü tahmin edilen ve vücudunda herhangi bir darp izi ya da yara bulunmayan Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

DHA

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