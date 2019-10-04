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Anestezi teknikeri 'ın ölüm nedeni belli oldu!

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu!

04.10.2019, 09:23

'ın ölüm nedenini ifade etti. Ankara'da özel bir hastanede anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin (45) evinde ölü bulunmuştu. Ankara Kurumu'nda yapılan incelemede, otopsi için alınan örneklerde, ölüme sebebiyet veren "Propofol" ilacı bulunduğu tespit edilmişti.

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