Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu!

Ayşe Karaman'ın ölüm nedenini ifade etti. Ankara'da özel bir hastanede anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin (45) evinde ölü bulunmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, otopsi için alınan örneklerde, ölüme sebebiyet veren "Propofol" ilacı bulunduğu tespit edilmişti.