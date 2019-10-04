  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balık severler dikkat! 'Sağlıksız' uyarısı!

severler ! 'Sağlıksız' uyarısı!

Balık severler dikkat! 'Sağlıksız' uyarısı!

04.10.2019, 13:58

'de 'den itibaren av yasağının kalkmasıyla birlikte, pazaryerlerindeki tezgâhları da canlandı. Yönetmeliğe göre, balıkların, üstü kapalı tezgahlarda ve tahta olmayan kasalarda satılması ve balıkları soğuk ortamda tutmak için kullanılan buzların, içilebilir kalitedeki sulardan yapılması gerekirken, birçok pazaryerinde bu kriterlere uyulmuyor.

Gıda Mühendisleri Odası Şube Başkanı , "Buradaki en önemli nokta, tahta kasa ve tezgahlar. Tahta hem suyu hem de kanını emer ve böylece mikropların üremesi için uygun nemli ortamı oluşturur" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balık severler dikkat! 'Sağlıksız' uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN