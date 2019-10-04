Balık severler dikkat! 'Sağlıksız' uyarısı!

Türkiye'de 1 Eylül'den itibaren av yasağının kalkmasıyla birlikte, pazaryerlerindeki balık tezgâhları da canlandı. Yönetmeliğe göre, balıkların, üstü kapalı tezgahlarda ve tahta olmayan kasalarda satılması ve balıkları soğuk ortamda tutmak için kullanılan buzların, içilebilir kalitedeki sulardan yapılması gerekirken, birçok pazaryerinde bu kriterlere uyulmuyor.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, "Buradaki en önemli nokta, tahta kasa ve tezgahlar. Tahta hem suyu hem de balık kanını emer ve böylece mikropların üremesi için uygun nemli ortamı oluşturur" dedi.