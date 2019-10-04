Bir Zamanlar Çukurova 38. bölümde nefesler tutuldu

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, 38. bölümü ile izleyiciyi yeniden ekrana kilitledi. Aşkı ve anneliği arasında kalan Züleyha belki de hayatının en zor kararını verdi. İşte Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecan dolu 38. bölümünde yaşananlar...

Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sezonun en kalp acıtan sahnesine tanıklık etti! Züleyha gerçekleri öğrenen Yılmaz ile gidemedi! İlk buluşmalarında yakalanan eski sevgililer, yine iki ayrı tarafa savruldu.

Cezaevinden kaçarak Züleyha ile başka bir ülkede hayat kurmak için yola çıkan Demir, Adnan'ın hastalanması üzerine, yakalanacağını bile bile geri döndü!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Züleyha'yı kurtarmak için gözü kararan, Müjgan'ı bile bir saniye düşünmeden harekete geçen Yılmaz, çiftliği bastı!

Ancak Züleyha gidemedi! Hem hamile olduğundan; hem de Demir'e cezaevinden çıkana dek beklemek için söz verdiğinden, gidemedi! Yılmaz ise, Müjgan'a her şeyi anlatmaya ve onu bu hikayeden azat etmeye kararlı iken, telefon çalınca o can alıcı konuşmayı yapamadı.