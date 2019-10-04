İzmir'de, gün batımı sırasında ortaya çıkan güzel manzara, tabloları aratmadı. İzmirliler de deniz kıyısından izledikleri bu güzelliğin tadını çıkardı.
Sahil şeridinde güneşin batışının kıyıya vurması sırasında oluşan manzara İzmir'in güzelliğini ortaya çıkarırken bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı.
İzmir'de görsel şölen! Tabloları aratmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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