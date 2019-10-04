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'de ! Tabloları aratmadı

İzmir'de görsel şölen! Tabloları aratmadı

04.10.2019, 09:44

'de, gün batımı sırasında ortaya çıkan güzel , tabloları aratmadı. İzmirliler de deniz kıyısından izledikleri bu güzelliğin tadını çıkardı.

Sahil şeridinde güneşin batışının kıyıya vurması sırasında oluşan 'in güzelliğini ortaya çıkarırken bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı.

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